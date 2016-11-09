валюта
СпецтемаСупрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

В Турции задержан судья трибунала ООН

В Турции задержан судья трибунала ООН
Издание «Крым.Реалии» сообщает, что репрессии Тайипа Эрдогана против организаторов неудавшегося государственного переворота в Турции перешагнули границы страны – сегодня в Турции был задержан судья одного из судебных органов Организации Объединенных Наций, - об этом передает replyua.net.

Член палаты международного суда Организации Объединенных Наций Айдын Сефа Акай является гражданином Турции, однако, учитывая его статус, на территории любой страны мира он имеет международный дипломатический иммунитет. Сообщение о задержании судья поступило только сегодня от главы Теодора Мерона, представителя системы уголовных трибуналов ООН, однако Акай задержан был еще двадцать первого сентября. Трибунал, в состав которого входил турок, должен был закончить рассмотрение дел по Югославии и Руанде, ранее рассматривавшиеся судебными органами ООН, полномочия которых уже прекращены.

Этот суд ООН должен был завершить пересмотр дела против бывшего члена правительства Руанды Огюстенови Нгирабатваре, осужденного к тридцати годам тюремного заключения за совершение военных преступлений, в частности – поощрение геноцида народа тутси. Из-за невозможности Акайем исполнять свои обязанности трибунал не сможет завершить рассмотрение этих дел.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
32683

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,


Свежие новости

Яценюк попросил Трампа "не менять политический курс США"

Канада заявила, что будет тесно сотрудничать с Трампом

Урядова криза в Естонії

В Турции задержан судья трибунала ООН

Туреччина «втратила береги»: заарештовано суддю Міжнародного трибуналу ООН

Відповідь США? Російські банки зазнали кібер-атак

Меркель отримала нові докази російської агресії в Україні

Новинський підтвердив, що отримав подання Луценка для ознайомлення

На Кубі злякались перемоги Трампа

НАТО розпочало нову операцію під носом в росіян

Как вовремя сбежать и вспомнить о дядюшке Трампе: хитрость Саакашвили

Черговий російський проект з тріском провалився – блогер

Саакашвілі не зміг в Одесі, а чи зможе в усій Україні? – блогер

Російський політичний оглядач про обрання Трампа: історія не витримає двох

Россия заметила слежку НАТО лишь спустя несколько недель

Саакашвілі – нова проблема для президента Порошенка, пішов по англійськи

Адміністрація Трампа у відносинах з Москвою буде опиратись на силу

Саакашвили создаст лидерскую партию, - политолог

Загородний объяснил, почему украинцам не стоит бояться избрания Трампа

Блогер: чому не варто боятись Трампа або про перспективи американсько-російської дружби

 Новости за день