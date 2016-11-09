В Турции задержан судья трибунала ООН

Издание «Крым.Реалии» сообщает, что репрессии Тайипа Эрдогана против организаторов неудавшегося государственного переворота в Турции перешагнули границы страны – сегодня в Турции был задержан судья одного из судебных органов Организации Объединенных Наций, - об этом передает replyua.net.
Член палаты международного суда Организации Объединенных Наций Айдын Сефа Акай является гражданином Турции, однако, учитывая его статус, на территории любой страны мира он имеет международный дипломатический иммунитет. Сообщение о задержании судья поступило только сегодня от главы Теодора Мерона, представителя системы уголовных трибуналов ООН, однако Акай задержан был еще двадцать первого сентября. Трибунал, в состав которого входил турок, должен был закончить рассмотрение дел по Югославии и Руанде, ранее рассматривавшиеся судебными органами ООН, полномочия которых уже прекращены.
Этот суд ООН должен был завершить пересмотр дела против бывшего члена правительства Руанды Огюстенови Нгирабатваре, осужденного к тридцати годам тюремного заключения за совершение военных преступлений, в частности – поощрение геноцида народа тутси. Из-за невозможности Акайем исполнять свои обязанности трибунал не сможет завершить рассмотрение этих дел.
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