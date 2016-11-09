валюта
СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

Россия заметила слежку НАТО лишь спустя несколько недель

Россия заметила слежку НАТО лишь спустя несколько недель
Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, между Российской Федерацией и НАТО сегодня произошел «неприятный» инцидент – оказалось, что подводная лодка, плавающая под флагом Нидерландов, следила за российским авианосцем в Средиземном море. Российские эсминцы, вежливо провожая разведывательное судно НАТО прочь, даже не знали, что оно сопровождало их в течение нескольких недель.

Министерство обороны РФ сегодня заявило, что «заставили убраться голландскую подводную лодку, следившую за авианосцем «Адмирал Кузнецов», прочь». Российские военные объяснили, что лодка была обнаружена всего в 12 милях от российского судна.

В НАТО объяснили, что они действительно проводили «мониторинг российских судов», операция при этом выполнялась «взвешенно и ответственно». Альянс добавил, что не намерен раскрывать все детали, но отметил, что «слежка за флотилией РФ в Средиземном море велась в течение нескольких недель». Россия не выдвинула никаких обвинений в связи с инцидентом, а командование ВМФ Нидерландов написало в Twitter, что не будет давать никаких комментариев в связи с операцией, проведенной их подводной лодкой. Также ВВС пишет, что не вполне ясно, где именно произошел инцидент. Один из отчетов свидетельствует, что это случилось в 62 милях к северо-западу от сирийского порта Латакия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
29634

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,

09 ноя 2016
8791

Как победа Трампа повлияет на экономику Украины – мнение Сергея Фурсы

Вероятность победы на выборах президента США Дональда Трампа, руководит миром будет группа идиотов. Последствия этого могут быть достаточно непредсказуемыми, а финансовые рынки отреагируют весьма


Свежие новости

НАТО розпочало нову операцію під носом в росіян

Как вовремя сбежать и вспомнить о дядюшке Трампе: хитрость Саакашвили

Черговий російський проект з тріском провалився – блогер

Саакашвілі не зміг в Одесі, а чи зможе в усій Україні? – блогер

Російський політичний оглядач про обрання Трампа: історія не витримає двох

Россия заметила слежку НАТО лишь спустя несколько недель

Саакашвілі – нова проблема для президента Порошенка, пішов по англійськи

Адміністрація Трампа у відносинах з Москвою буде опиратись на силу

Саакашвили создаст лидерскую партию, - политолог

Загородний объяснил, почему украинцам не стоит бояться избрания Трампа

Блогер: чому не варто боятись Трампа або про перспективи американсько-російської дружби

Обама сделал официальное заявление в связи с результатами выборов

Трамп станет свидетелем последней империи зла – Константин Боровой

Во Франции все были уверены в победе Клинтон, кроме Ле Пен

Новую модель автомобиля Tesla уже заказали 300 000 человек

Трагедія на заводі в Росії, що виробляє «Буки»

Портников: Додон признал, что Крым уже украинский

Березовець повідомив гарні і погані новини з Вашингтону

Иран нарушил условия ядерного соглашения

Пономарь объяснил, почему проиграла Клинтон

 Новости за день