Россия заметила слежку НАТО лишь спустя несколько недель

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, между Российской Федерацией и НАТО сегодня произошел «неприятный» инцидент – оказалось, что подводная лодка, плавающая под флагом Нидерландов, следила за российским авианосцем в Средиземном море. Российские эсминцы, вежливо провожая разведывательное судно НАТО прочь, даже не знали, что оно сопровождало их в течение нескольких недель.
Министерство обороны РФ сегодня заявило, что «заставили убраться голландскую подводную лодку, следившую за авианосцем «Адмирал Кузнецов», прочь». Российские военные объяснили, что лодка была обнаружена всего в 12 милях от российского судна.
В НАТО объяснили, что они действительно проводили «мониторинг российских судов», операция при этом выполнялась «взвешенно и ответственно». Альянс добавил, что не намерен раскрывать все детали, но отметил, что «слежка за флотилией РФ в Средиземном море велась в течение нескольких недель». Россия не выдвинула никаких обвинений в связи с инцидентом, а командование ВМФ Нидерландов написало в Twitter, что не будет давать никаких комментариев в связи с операцией, проведенной их подводной лодкой. Также ВВС пишет, что не вполне ясно, где именно произошел инцидент. Один из отчетов свидетельствует, что это случилось в 62 милях к северо-западу от сирийского порта Латакия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter