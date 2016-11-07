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У Казахстані засудили до 21 року в’язниці олігарха-любителя «русского мира»

У Казахстані засудили до 21 року в’язниці олігарха-любителя «русского мира»
Як повідомляє replyua.net з посиланням на матеріали видання «Аргумент», казахстанський суд прийняв рішення у справі про обвинувачення в організації змови з метою повалення державного ладу одного із місцевих олігархів.

Так, відомий у Казахстані і навіть за його межами бізнесмен, колишній власник заводу «Шимкентливо» Тохтар Тулешов сьогодні, сьомого листопада 2016 року, був засуджений до двадцяти одного року позбавлення волі. Його було визнано винуватим у створенні організації, що діяла з метою повалення чинної влади. Крім ув’язнення, до Тулешова застосовуватиметься ще низка покарань: все його майно буде конфісковано, щодо нього встановлюється пожиттєва заборона займати керівні посади в комерційних та громадських організаціях, його буде позбавлено військового звання полковника та державної нагороди – ордену «Кумет».

Запобіжний захід щодо чоловіка залишили той же самий – тримання під вартою. До моменту набуття рішенням законної сили (поки не мине строк апеляційного оскарження), Тулешов перебуватиме в СІЗО, до якого його запроторили тридцятого січня поточного року. Відтак його буде доправлено до місця відбування покарання. Нагадаємо, Тулешов – онук ветерана НКВС, один із найбільш активних пропагандистів «русского мира» в Казахстані.

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