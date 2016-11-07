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В Зимбабве произвол медицинского мошенничества

В Зимбабве произвол медицинского мошенничества
Издание Associated Press пишет, что система общественного здравоохранения разрушилась вместе с экономикой, в связи с чем, в стране ощущается дикая нехватка медикаментов первой необходимости – антибиотиков, анестезии, болеутоляющих и т.п. Тяжелая ситуация привела к появлению в стране множества мошенников, якобы производящих лекарства и исцеляющих все болезни – об этом передает replyua.net.

Власти страны сообщают, что нелегальные лекарства кустарного производства заполонили страну. Также в Зимбабве появилось множество «знахарей», которые заявляют, что могут лечить все виды болезней, используя разнообразные снадобья, изготовленные из коры, корней и листьев деревьев. С одним из таких «врачей», 34-летним парнем, удалось поговорить журналистам издания. Он признался, что не имеет медицинского образования, однако при этом добавил, что оно ему и не нужно – он видел во сне несколько видений, в которых получил все необходимые знания.

Управление по контролю за лекарствами Зимбабве заявляет, что борется с такими людьми, пытаясь прекратить их «наплыв». Ведомство объясняет, что эти люди – обычные шарлатаны, а местное население очень доверчиво. Оно призывает граждан страны быть добросовестными и не покупать «лекарства» у таких лиц.

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