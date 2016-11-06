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СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

В Южной Корее арестую еще двух бывших помощников президента

В Южной Корее арестую еще двух бывших помощников президента
Reuters сообщает, что южнокорейский суд сегодня принял постановления об аресте двух бывших помощников президента в связи с расследованием скандала об их влиянии на главу южнокорейского государства Пак Кын Хе, опустившем ее рейтинг на рекордно низкий уровень – об этом передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, вчера в Южной Корее состоялся самый крупный митинг за всю историю страны – в демонстрациях, по оценкам полиции, приняли участие 43 тыс. человек, по заявлениям организаторов – более 100 тыс. Митингующие требовали отставки президента страны Пак Кын Хе в связи с ее связями со «старым другом», Чой Сун-силь, а также несколькими другими бывшими помощниками.

По мнению демонстрантов, «Пак утратила доверие народа», поскольку «предала его интересы, заботясь об интересах своих приближенных». По данным социологических опросов, рейтинг Пак сейчас составляет всего 5% - это самый низкий показатель президентского рейтинга, который был в Южной Корее с 1988 года. Прокуратура заявляет, что будет произведен арест ее бывшего помощника Chong-bum, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и покушении на вымогательство, а также Чоя Сун-силь.

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