Власти Дели бьют тревогу: загрязнение воздуха превысило норму в 70 раз

Власти индийской столицы приняли решение о временном закрытии школ в Дели. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, школы будут закрыты на три дня из-за того, что на столицу Индии опустился смог, и сейчас уровень загрязненности воздуха в 70 раз превышает норму.
Один из индийских министров, Арвинд Кеджривал, на внеочередном заседании Кабмина заявил о том, что нужно срочно принимать экстренные меры в связи с ситуацией, сложившейся в городе. Все работы, которые так или иначе могут спровоцировать загрязнение воздуха, в Дели будут остановлены на пять суток. Речь идет о сносе зданий и о строительных работах. Все эти дни главные дороги Дели будут поливать водой, чтобы поднявшаяся пыль осела.
Нужно отметить, что Дели является одним из самых загрязненных мегаполисов в мире. В эти дни жителям индийской столицы приходится непросто, и власти города даже посоветовали людям нее выходить на улицу без надобности. По словам экспертов, в городе создалась ситуация, опасная для жизни делийцев – уровень твердых частиц в воздухе превышает норму ВОЗ в 90 раз.
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