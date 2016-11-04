2016 стал годом Украины в Альберте

7 сентября станет официальным праздником украинцев в канадской провинции Альберта, также 2016 объявлен годом Украины в этой провинции.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Андрей Шевченко, украинский посол в Канаде. По его словам, ему захотелось поднять всем настроение очень позитивной новостью из Канады. «Парламент Альберты проголосовал за документ, согласно которому будет провозглашен год Украины в Альберте. Кроме того, власти провинции ввели официальный праздник для всех украинцев – 7 сентября», пишет Шевченко. Дипломат подчеркнул, что именно выходцы из Украины внесли самый большой вклад в развитие этой канадской провинции.
«Им удалось достичь хороших результатов в сельском хозяйстве, в шахтах, на железной дороге, в лесоводстве, а уже после этого украинцы внесли весомый вклад в гражданское общество, в правительство, благосостояние, экономическое развитие и промышленность Альберты», сообщает украинский дипломат. Посол напомнил всем, что в 2016 году украинцы отпраздновали 125 лет иммиграции, и Альберта является третьей по счету провинцией, где был провозглашен год Украины.
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