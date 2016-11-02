Расследование загадочного исчезновения самолета малазийских авиалиний продолжается

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, исчезновение в марте 2014 года самолета, следовавшего рейсом МН370 из Куала-Лумпур в Пекин с 239 пассажирами на борту, стало одним из самых загадочных в мире авиации. Самолет вылетел из Пекина и через несколько часов исчез с радаров в небе над Индийским океаном.
Австралийская группа экспертов, расследующая загадочную пропажу судна, пришла к выводу, что во время исчезновения с радаров судно находилось в воздухе и начало быстрое снижение. В зоне предполагаемого падения площадью 120 000 квадратных километров удалось обнаружить лишь один обломок крыла, положение закрылок которого свидетельствует о том, что самолет не был подготовлен в момент «резкого снижения» к посадке. Почему судно начало резко терять высоту установить также пока не удалось, предполагают, что у него просто закончилось топливо. Влияние человеческого фактора исключается.
В докладе Австралийского транспортного бюро, опубликованном сегодня, указывается, что возможно, во время падения, судно не находилось в режиме автопилота – иначе оно упало бы в предполагаемой зоне, двухлетние поиски следов авиакатастрофы в которой ничего не дали. «Возможно, пилот спал в момент, когда самолет начал падать, и, резко проснувшись, попытался исправить ситуацию, чем скорректировал курс. Мы должны расширить зону поисков», - заявил эксперт.
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