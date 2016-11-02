За минуле десятиліття вбито 800 журналістів - дані ЮНЕСКО

За останні 10 років у всьому світі було вбито більш ніж 800 кореспондентів, які висвітлювали скандальну правду про відомих людей та доносили правдиву інформацію до громади. Про це можна дізнатися з даних ЮНЕСКО, оприлюднених на офіційному веб-сайті організації з приводу Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначають 2-го листопада, передає replyua.net.
«Тільки за минулий 2015 рік у світі було вбито 115 журналістів., представників засобів масової інформації та редакторів інформаційних сторінок у соціальних мережах. Вони висвітлювали дійсно важливі для суспільства факти, які зацікавлені особи намагалися приховати. 2013 рік – самий кривавий рік у світі журналістики; лише за цей період у світі вбили 123 представників преси», - зазначається в інформаційному листі.
Відповідно до результатів розслідування, 94 відсотки вбитих кореспондентів – місцеві, а 6% - закордонні журналісти. Близько 40% вбитих представників преси працювали на друковані видання. «Нажаль, 90% справ вбивств журналістів так і залишаються нерозгаданими, а це означає, що і винні досі зали залишаються на свободі», - зауважили представники агентства «Укрінформ».
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