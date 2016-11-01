Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Як передає replyua.net, продовжуючи вивчення гробниці, в якій, як вірять християни, був похований Ісус Христос, фахівці прийшли до висновку, що деякі фрагменти поховання, незважаючи на століття руйнувань і реконструкцій, залишилися недоторканими з дуже давніх часів. Під плитою в основі Гробу Господнього, імовірно встановленої ще за часів хрестоносців, фахівці знайшли похоронне ложе, яке збереглося до наших днів, висічене у вапняку.
Як повідомлялося раніше, 26 жовтня фахівці вперше за півтисячоліття зняли мармурову плиту, яка прикривала гробницю в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Ця плита, як передбачається, була встановлена не пізніше ніж в 1555 році, і з тих пір не піднімалася. Перший сюрприз чекав вчених практично відразу – під плитою було виявлено безліч каміння, яке було щільно заповнене гробницю. Надалі археологам вдалося розібрати ці камені, і під ними вчені знайшли ще одну плиту, на якій був висічений хрест. Ця плита, цілком ймовірно, значно давніша першої – археологи припускають, що вона була встановлена за часів Хрестових походів, що проводилися в XI-XV століттях, і з тих пір відмінно збереглася.
Під другою плитою фахівці виявили висічене у вапняку похоронне ложе, яке, як стверджують вчені, залишилося недоторканим з часів, коли гробниця з'явилася. Як пояснюють фахівці, це особливо несподівано з урахуванням того, що сам Храм Гробу Господнього доволі часто руйнувався. Кувуклія, в яку була укладена гробниця, в первісному вигляді була побудована в 325-335 роках, а на початку XI століття її було повністю зруйновано разом з печерою, в якій вона на той момент перебувала. Потім Кувуклія була вдруге відбудована в 1042-1048 роках, згодом оновлювалася хрестоносцями, перебудовувалася францисканцем Боніфацієм Рагузським, значно постраждала під час пожежі в 1808 році і лише через два роки була відтворена в її нинішньому вигляді. Незважаючи на все це, похоронне ложе, як припускають фахівці, збереглося до наших днів недоторканим. Все це, зокрема, свідчить про те, що Храм Гробу Господнього дійсно розташований в тій же точці, де він був у IV столітті.
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter