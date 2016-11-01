валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів
Як передає replyua.net, продовжуючи вивчення гробниці, в якій, як вірять християни, був похований Ісус Христос, фахівці прийшли до висновку, що деякі фрагменти поховання, незважаючи на століття руйнувань і реконструкцій, залишилися недоторканими з дуже давніх часів. Під плитою в основі Гробу Господнього, імовірно встановленої ще за часів хрестоносців, фахівці знайшли похоронне ложе, яке збереглося до наших днів, висічене у вапняку.

Як повідомлялося раніше, 26 жовтня фахівці вперше за півтисячоліття зняли мармурову плиту, яка прикривала гробницю в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Ця плита, як передбачається, була встановлена не пізніше ніж в 1555 році, і з тих пір не піднімалася. Перший сюрприз чекав вчених практично відразу – під плитою було виявлено безліч каміння, яке було щільно заповнене гробницю. Надалі археологам вдалося розібрати ці камені, і під ними вчені знайшли ще одну плиту, на якій був висічений хрест. Ця плита, цілком ймовірно, значно давніша першої – археологи припускають, що вона була встановлена за часів Хрестових походів, що проводилися в XI-XV століттях, і з тих пір відмінно збереглася.

Під другою плитою фахівці виявили висічене у вапняку похоронне ложе, яке, як стверджують вчені, залишилося недоторканим з часів, коли гробниця з'явилася. Як пояснюють фахівці, це особливо несподівано з урахуванням того, що сам Храм Гробу Господнього доволі часто руйнувався. Кувуклія, в яку була укладена гробниця, в первісному вигляді була побудована в 325-335 роках, а на початку XI століття її було повністю зруйновано разом з печерою, в якій вона на той момент перебувала. Потім Кувуклія була вдруге відбудована в 1042-1048 роках, згодом оновлювалася хрестоносцями, перебудовувалася францисканцем Боніфацієм Рагузським, значно постраждала під час пожежі в 1808 році і лише через два роки була відтворена в її нинішньому вигляді. Незважаючи на все це, похоронне ложе, як припускають фахівці, збереглося до наших днів недоторканим. Все це, зокрема, свідчить про те, що Храм Гробу Господнього дійсно розташований в тій же точці, де він був у IV столітті.

Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
10745

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

31 окт 2016
7974

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Не найдется ни одного украинца, который бы не отреагировал на суммы доходов, указанные в декларациях депутатов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, известный психолог Ольга Перекопайко


Свежие новости

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

Депутатів ВРУ закликають ініціювати перевірку своїх "нажитків"

Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ

Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»

Сьогодні народні депутати мають скасувати підвищення своїх зарплат

МОН виявило "шкідливий" матеріал в курсі "Сімейні цінності"

Власти Канады заявили о готовности принять 300 тысяч беженцев

ФБР продовжує шукати зв'язки Трампа та РФ

Журналіст: Чекаю новин про активізацію в Росії «ваххабітського» підпілля і теракти у Москві

Эксперт: предоставление безвиза снова может затянуться

Эксперт: Задекларированный чиновниками «кэш» может реально не существовать, а быть заделом на будущее

Трамп приближается к Клинтон по популярности

Самые необычные декларации от чиновников и политиков

15 тысяч итальянцев остались без жилья из-за землетрясения

 Новости за день