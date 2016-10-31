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На виборах в Грузії кандидати від партії Саакашвілі вилетіли в трубу

На виборах в Грузії кандидати від партії Саакашвілі вилетіли в трубу
На виборах в Грузії правляча партія вщент розгромила опозицію. За підсумками парламентських виборів в Грузії правляча «Грузинська мрія» змогла отримати конституційну більшість, заявила в понеділок голова ЦВК країни Тамара Жванія, інформує replyua.net.

У другому турі виборів за мажоритарними округами «Грузинська мрія» змогла перемогти в 48 з 50 випадків. Тепер «Грузинська мрія» займає 115 місць в парламенті, що вдвічі більше мінімального значення для досягнення конституційної більшості. Тепер вона може одноосібно обрати прем'єр-міністра, який за новою конституцією має набагато більше управлінських повноважень, ніж президент країни.

Тим часом партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух», незважаючи на широку агітаційну кампанію, отримала лише 27 місць. Третій парламентській партії «Альянсу патріотів Грузії» дісталося 6 місць в парламенті.

Депутати обираються на чотири роки. На місця в парламенті претендувало 41 політичне об'єднання. Для подолання прохідного бар'єру партіям потрібно було набрати не менше п'яти відсотків голосів виборців, одномандатникам – мінімум 50 відсотків плюс один голос.

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