Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити вчені. Головною метою стала на цей раз – мармурова плита, яка накриває труну Ісуса Христа. Щоб вивчити первісний вигляд гробниці, плиту вперше за 500 років зняли з місця поховання, інформує replyua.net.
Щоб провести таке глобальне дослідження (в рамках реставраційних робіт у каплиці над Гробом Господнім) свою згоду дали всі власники Кувуклії – представники шести конфесій. Кожна дія вчених фіксується на відео, які збираються випустити документальний фільму. Втім як експерти знімають важку мармурову плиту можна побачити вже зараз – цей захоплюючий фрагмент вже з'явився в Інтернеті. Перше, що здивувало вчених, коли кришка була зрушена, так це те, що простір під нею був заповнений максимально щільно. Також вчені виявили там величезну кількість каменів. «Ми проведемо довгий науковий аналіз, після чого нарешті зможемо побачити первісну поверхню каменю, на який, за переказами, поклали тіло Христа», - сказав археолог Фредрік Хіберт.
Нагадаємо, що Біблії, після розп'яття тіло Христа поклали в одну з печер, висічених в горі, яка призначалися для поховання. А на третій день там же відбулося воскресіння.
Реставраційні роботи проводять з максимальною делікатністю і тишою, з урахуванням значущості місця для віруючих. Нагадаємо, що Храм Гробу Господнього був зведений на місці, де в IV столітті свята рівноапостольна цариця Олена знайшла хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Мармурову ж плиту поклали в 1555 році, і з тих пір ніколи не відсували її.
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