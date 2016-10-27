Составлен рейтинг самых красивых побережий мира

Дэвид Холмс, профессор медицины и известный в Великобритании ученый составил рейтинг самых лучших побережий в мире, информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail. Британский ученый оценивал не только красоту пляжей. По его словам, лучшее побережье он определял, исходя из нескольких факторов.
В частности, лучшим побережьем, по мнению Холмса, может считаться лишь то, где очень чистый песок, чистое море или океан, хорошая видимость горизонта. Кроме того, приветствовалось наличие интересных достопримечательностей поблизости, высокий уровень экологии и наличие инфраструктуры. В итоге Холмс поставил на первое место побережье в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. По мнению ученого, только в Дубае на побережье не только идеально чистый песок, теплое море и хорошая экология, но и великолепная инфраструктура. На второе место ученый поставил побережье в Блэкпуле, в Великобритании, а тройку лидеров замкнуло побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах.
Также в десятку лучших попали побережья Кейп-Код в Массачусетсе, США, острова Инчидони в Ирландии, Двенадцать апостолов в Австралии, Кейптауна в ЮАР, Кавелоссим в Индии, Краби в Таиланде и Уайтхейвен Бич в Австралии.
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