Пономарь: встреча на высшем уровне по Украине

На календаре – экватор рабочей недели, и сегодня стало известно о важных событиях, которые произойдут совсем скоро. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, все прекрасно помнят про хакерский взлом и про вмешательство в выборный процесс в США, и вот 17 ноября состоится встреча в Берлине – ожидаются переговоры на высшем уровне лидеров стран «Большой пятерки» - Италии, Франции, Германии, Великобритании и США. Встреча будет посвящена Сирии и Украине, и в Берлин обязательно приедет Барак Обама. Еще одна новость пришла из Евросоюза, отмечает Пономарь, - проект «Северного потока-2» совершенно не отвечает требованиям Евросоюза, и об этом говорится в обнародованном вчера докладе, который был одобрен депутатами Европарламента.
Еще одно очень позитивное событие произошло в Украине – стартовала программа DOBRE. На развитие региональных общин будет направлено около 50 миллионов долларов. Решения Варшавского саммита продолжают исполняться – начались вылеты с турецкой базы Конье, а также сбор информации над Сирией и Ираком.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter