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Оппозиция Венесуэлы требует импичмента Мадуро

Оппозиция Венесуэлы требует импичмента Мадуро
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, оппозиция под руководством Национальной ассамблеи Венесуэлы сегодня обсуждала вопрос о том, стоит ли начать судебное разбирательство против президента страны Николаса Мадуро за нарушение им законодательства.

Политическое противостояние в южно-американской стране усилилось после требования оппозиции провести референдум об отстранении Мадуро от власти. По оценкам экспертов, это собрание может не дать никаких результатов. В отличие от соседней Бразилии, где Русеф был удален с поста президента в порядке импичмента в прошлом месяце, судебный процесс против Мадуро вряд ли приведет к его отставке, учитывая, что правительство и Верховный суд объявили съезд нелегитимным.

Оппозиция обвинила Мадуро в установлении единоличной диктатуры и ограничении полномочий законодательной власти, а также использовании национальных судебных органов для блокирования проведения плебисцита и сдерживания политических противников. «Мы покажем Венесуэле и всему миру, что ответственность за кризис и нарушения конституции лежит именно на нем», - заявил лидер парламентского большинства Хулио Борхес.

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