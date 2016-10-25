Саакашвили ждет длительный тюремный срок, - грузинский политик

Рано или поздно новоиспеченный гражданин Украины Михаил Саакашвили вернется на свою родину, и там его ожидает длительный тюремный срок. Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире телеканала Palitranews прозвучало от Созара Субари, министра беженцев Грузии.
По его словам, Саакашвили когда-нибудь придется вернуться в Грузию, и ему уже приготовлено место в камере в девятом учреждении по исполнению наказаний. Субари подчеркнул, что это необратимый процесс, и главе Одесской области не удастся избежать тюремного наказания. Напомним, что незадолго до парламентских выборов в Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что намерен съездить на родину, поскольку в выборах участвует его партия.
Однако спустя несколько дней глава Одесской области неожиданно передумал возвращаться в Грузию, отметив, что «должен остаться с украинским народом, чтобы помочь ему в беде, ведь он сам является гражданином Украины, и это его прямая обязанность, поскольку он давал обещание одесситам». Кроме того, недавно стало известно, что супруга Саакашвили отказалась от участия во втором туре выборов.
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