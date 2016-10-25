Пономарь: нефтяные ножи для России

Сегодня на календаре вторник, и пора уже втягиваться в эту неделю, тем более, что пришли несколько интересных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, самая важная новость сегодня пришла из Европы – сразу пять государств заявили о том, что готовы продлить санкции против России.
Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, Лихтенштейне и Украине. Также есть еще ножи для России, и они связаны с нефтью, отмечает эксперт. Накануне в порту Одессы разгрузили танкер с нефтью из Азербайджана – всего около 85 тысяч тонн. Нефть предназначена для Беларуси – для Мозырского НПЗ. По словам Пономаря, он писал об этом еще в августе, а Китай сейчас продолжает сокращать импорт нефти из России, а также увеличивает импорт из Ирака и Анголы.
Еще одно неприятное известие для РФ – прошло заседание Министерства безопасности Голландии, на котором обсуждалась авиакатастрофа на Донбассе. Рассматривали два варианта суда и уголовного преследования – процесс в Голландии и Международный трибунал.
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