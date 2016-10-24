«Друга» Кремля звинувачують в ігноруванні гуманітарної кризи

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, оприлюднила заяву, в якій звинуватила владу Венесуели в свідомому ігноруванні гуманітарної кризи в державі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, на думку правозахисників, уряд Венесуели не докладає належних зусиль аби добитись поставок гуманітарної допомоги для свого населення від міжнародних організацій та інших можливих донорів. У державі постійно спостерігається дефіцит медикаментів та продуктів харчування, проте і працівників медичних установ, і правозахисників, які наважуються відкрито говорити про існування такої проблеми, правоохоронні органи держави жорстоко карають.На думку речника Human Rights Watch у Північній та Південній Америці Хосе Мігеля Віванко, венесуельська влада докладає більше зусиль аби заперечити факт гуманітарної кризи в державі замість того, щоб боротись із його наслідками. Правозахисник наголосив, що переважній більшості населення Венесуели доводиться кожного дня боротись за доступ до базових та елементарних послуг закладів охорони здоров’я та за отримання продуктів харчування.