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В ООН бояться зростання обсягів виробництва наркотиків в Афганістані

В ООН бояться зростання обсягів виробництва наркотиків в Афганістані
Речники Організації об’єднаних націй висловили занепокоєння станом боротьби з виготовленням та поширенням наркотиків в Афганістані. За їх прогнозами, виробництво опію в цій державі у найближчій перспективі може вирости у два рази, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали видання «Радіо Свобода».

Так, у звіті Управління ООН з питань наркотиків та злочинності, який було оприлюднено сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, міститься інформація, що площа, зайнята посівами опійного маку, лише за поточний рік зросла на десять відсотків. Це може призвести до можливого збільшення обсягів виробництва наркотиків до сорока трьох відсотків. Переважна більшість «плантацій» опійного маку знаходяться на територіях, контрольованих крайнім ісламістським рухом «Талібан».

Для отримання наркотичної речовини опію використовують насіннєві коробочки опійного маку. Очищений опій, у свою чергу, слугує сировиною для виготовлення морфію та героїну. Значні за обсягом посіви опійного маку з’явились в Афганістані приблизно у 2001 році. З того часу ця сфера тільки розширювалась. Наприклад, дані 2013 року свідчать, що в цій державі було виготовлено до п’яти тисяч тон опію, що становить близько вісімдесяти відсотків світового виробництва.

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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23 окт 2016
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Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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