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Выборы в Чили сорваны из-за тысячей ошибок в списках избирателей

Выборы в Чили сорваны из-за тысячей ошибок в списках избирателей
Как передает replyua.net со ссылкой на «Reuters», выборы в Чили сорваны из-за огромного числа ошибок, внесенных в реестр избирателей. Данные о месте жительства более чем 475 000 лиц были внесены неверно, и теперь голосование на муниципальных выборах для многих из них будет затруднительным.

По данным правительства, в стране проживают 17,6 миллиона человек. Данные реестра избирателей по 475 000 из них указаны не верно – они «приписаны» к избирательным участкам, находящимся в соседних городах или даже областях. Фактически, они смогут проголосовать, однако для этого им нужно будет совершать поездки в другие населенные пункты. Кроме того, они будут вынуждены голосовать за членов муниципалитетов городов, в которых не живут. Гильермо Понс, инженер-строитель, живущий в Сантьяго, заявил, что он недавно узнал удивительную вещь – по данным реестра избирателей, он должен голосовать на территории безлюдной чилийской провинции в Антарктиде, где даже никогда не был. Министр юстиции Чили, уже отправленная правительством в отставку в связи со случившимся, заявила, что вероятно, эта путаница возникла в ходе неверной обработки данных, взятых из реестра актов гражданского состояния. «Данные о местах проживания многих людей, указанные в реестре, оказались несоответствующими действительности», - сообщила она.

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