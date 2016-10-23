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У Каліфорнії туристичний автобус врізався у вантажівку

У Каліфорнії туристичний автобус врізався у вантажівку
У неділю, 23 жовтня, в Каліфорнії поблизу міста Палм-Спрінгс сталася велика автокатастрофа. Туристичний автобус врізався в велику вантажівку. Як повідомляє телеканал FoxNews, загинули 13 осіб. Більше 30 госпіталізовані. З них шестеро знаходяться у важкому стані, передає replyua.net.

Автобус належав американській компанії USA Holiday. Вона спеціалізується на автобусних турах з Лос-Анджелеса в казино, що діють в Південній Каліфорнії.
Як повідомляє FoxNews, автокатастрофа сталася близько 5 ранку за місцевим часом. По всій видимості, водій автобуса не впорався з керуванням, коли помітив попереду автобуса великий вантажний автомобіль. В результаті автобус врізався на величезній швидкості ззаду у вантажівку. Удар був настільки сильним, що критий кузов повністю розвернуло, а автобус приплющило.

Прибулим пожежникам довелося вибивати вікна в автобусі, так як запасні аварійні виходи і вхідні двері заклинило. Пасажирів витягали з салону за допомогою сходів. Зараз траса, на якій зіткнулися два транспортних засоби, перекрита. На місці працюють співробітники правоохоронних органів і пожежної служби. Встановлюються причини події.

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