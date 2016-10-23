Из гаитянской тюрьмы сбежали 172 заключенных

Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», полиция Гаити сегодня начала масштабную операцию по поиску 172 заключенных, сбежавших из тюрьмы в центральной части страны.
Бунт произошел в тюрьме, находящейся в прибрежном городе Arcahaie, расположенном примерно в 50 километрах к северу от столицы Гаити. Здание тюрьмы серьезно пострадало из-за урагана «Мэтью», и заключенные воспользовались ситуацией. Во время бунта один из охранников тюрьмы был убит, несколько других получили ранения. Есть пострадавшие и среди заключенных – не всем из них удалось преодолеть высокие стены колонии и остаться невредимыми.
Многим заключенным удалось сбежать на лодках, другие воспользовались наземным транспортом. Вокруг города установлены блокпосты, полиция патрулирует улицы и причалы. Министр юстиции Гаити Камиль Эвард заявил, что предполагаемого организатора бунта удалось задержать сегодня вместе с еще десятью сбежавшими заключенными. «Он спланировал побег, заручившись помощью нескольких сообщников», - заявил министр. Власти страны потребовали от Министерства юстиции Гаити «немедленно принять все необходимые меры для исправления этой неприемлемой ситуации».
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