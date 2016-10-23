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Из гаитянской тюрьмы сбежали 172 заключенных

Из гаитянской тюрьмы сбежали 172 заключенных
Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», полиция Гаити сегодня начала масштабную операцию по поиску 172 заключенных, сбежавших из тюрьмы в центральной части страны.

Бунт произошел в тюрьме, находящейся в прибрежном городе Arcahaie, расположенном примерно в 50 километрах к северу от столицы Гаити. Здание тюрьмы серьезно пострадало из-за урагана «Мэтью», и заключенные воспользовались ситуацией. Во время бунта один из охранников тюрьмы был убит, несколько других получили ранения. Есть пострадавшие и среди заключенных – не всем из них удалось преодолеть высокие стены колонии и остаться невредимыми.

Многим заключенным удалось сбежать на лодках, другие воспользовались наземным транспортом. Вокруг города установлены блокпосты, полиция патрулирует улицы и причалы. Министр юстиции Гаити Камиль Эвард заявил, что предполагаемого организатора бунта удалось задержать сегодня вместе с еще десятью сбежавшими заключенными. «Он спланировал побег, заручившись помощью нескольких сообщников», - заявил министр. Власти страны потребовали от Министерства юстиции Гаити «немедленно принять все необходимые меры для исправления этой неприемлемой ситуации».

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