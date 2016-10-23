Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Агентство news.finance обнародовало рейтинг государств, где продается самый дешевый и самый дорогой бензин, информирует replyua.net. Эксперты сообщили, что Венесуэла является государством, где продается самое дешевое топливо – литр бензина продают почти бесплатно, всего за один цент, однако, несмотря на такие низкие цены, страна переживает сейчас самый глубокий кризис за всю современную историю.
Также дешевый бензин продается еще в одном государстве, где добывают много нефти – в Саудовской Аравии. Здесь литр топлива стоит 24 цента. На третьем месте еще один добытчик нефти – Иран, где топливо обходится в 34 цента. Самое дорогое топливо (1,87 долларов) продается в Гонконге, на втором месте идет Норвегия, где литр топлива стоит 1,78 долларов, тройку лидеров замыкают Нидерланды – 1,68 долларов за литр.
Однако, согласно неофициальной статистике, страной с самым дорогим бензином можно считать Индию, поскольку литр топлива здесь стоит примерно 20 процентов от среднего ежедневного дохода индийцев. В России, несмотря на то, что это государство является основным добытчиком нефти, топливо также считается одним из самых дорогих в мире.
Горячая тема: Скончалась одна из самых красивых актрис Украины
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter