Оппозиция Венесуэлы: страна отказалась от демократии

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня в Венесуэле прошли массовые демонстрации о проведения в стране плебисцита. Женщины, одетые в белые прошли по улицам столицы страны в надежде предотвратить эскалацию конфликта между властями и оппозицией.
Как известно, остановка в Венесуэле остается накаленной уже давно, однако авторитарный правитель Николас Мадуро настроен крайне решительно. Митингующие требовали проведения в стране референдума об отстранении от власти президента, пребывающего на должности уже 17 лет. «Мы требуем уважения к Конституции, демократии, проведения честных выборов – того, чего в нашей стране не существует уже много лет». Пройдя маршем по улицам, митингующие частично перекрыли уличное движение, однако полиция не решилась на силовой разгон митинга.
Несмотря на то, что страна имеет крупнейшие в мире запасы нефти, она переживает беспрецедентный экономический кризис – многие люди находятся за гранью бедности, а средняя месячная зарплата в стране составляет не более двадцати долларов США. Опросы показывают, что большинство жителей страны хотят проведения референдума, однако Мадуро отказывается выполнять это требование.
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