В Аргентине ввели уголовную ответственность для предприятий, связанных с коррупцией

Информационное агентство Reuters передает, что в Аргентине правительство передало на рассмотрение конгресса закон, предусматривающий жесткие меры по борьбе с коррупцией для предприятий.
Как сообщает replyua.net, действующее законодательство Аргентины предусматривает, что уголовную ответственность за коррупционное деяние может нести только физическое, но не юридическое лицо. Новых закон предписывает, что компания, чьи должностные лица давали взятки чиновникам в ее интересах, может быть оштрафована на серьезную сумму. В случае совершения более тяжкого нарушения, также связанного с коррупцией, например если речь идет о нанесении вреда окружающей среде при попустительстве властей, деятельность компании может быть приостановлена либо же вообще прекращена.
По мнению правительства Аргентины, этот проект создаст более эффективный механизм по борьбе с коррупцией и позволит существенно снизить ее уровень. Кроме того, законопроект предусматривает смягчение наказания для компаний, сотрудничающих со следствием, что также будет способствовать снижению количества коррупционных деяний в стране.
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