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Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?
В сирійському місті Алеппо вже третю добу зберігається режим припинення вогню, ініційований Російською Федерацією та сирійським режимом. Проте в той самий час до міста не приїздять гуманітарні конвої та не евакуюють поранених людей. Про це сьогодні, 22-го жовтня, пише агентство Reuters, передає replyua.net.

Згідно з інформацією Сирійського центру з моніторингу дотримання міжнародних прав людини, ще з 20-го жовтня в місті Алеппо зберігається дотримання режиму «тиші», російська та сирійська авіація не наносить жодних ударів. Водночас повстанські групи заявляють, що вони не готові приймати режим припинення вогню. За їхніми словами, це все одно нічим не зарадить тим цивільним, які вирішили залишитися у підконтрольних повстанцями населених пунктах. Вони переконані, що це частина планів політики щодо зачищення міст від політичних опонентів.

Армія Сирії та Російська Федерація закликають повстанців та жителів міста покинути регіон через встановлені безпекові коридори та перейти до інших місць, які також утримують сили повстання. Але на ділі з Алеппо виходить дуже мала частка населення. Значна кількість людей вибирають залишатися в місті. Але і ті, що хотіли пройти через коридор, зіштовхнулися з обстрілами та змушені були повернутися.

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