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Дутерте пообещал, что наладит тесные отношения с Россией

Дутерте пообещал, что наладит тесные отношения с Россией
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил сегодня, что его страна «не разрывает связи со своим давним союзником – Соединенными Штатами Америки, а лишь проводит более независимую внешнюю политику по укреплению отношений с Китаем.– об этом передает replyua.net со ссылкой на Reuters.

На следующий день после того, как Дутерте спровоцировал новый дипломатический скандал, объявив о своем «отделение» от Вашингтона, он решил изменить свою риторику, выбрав более примирительный тон. Вернувшись из своего четырехдневного визита в Пекин, президент Филиппин заявил: «Мы не собираемся разрывать отношения США. Когда вы говорите о разрыве связей, то имеете в виду прекращение дипломатических отношений – я себе этого позволить не могу», - заявил Дутерне журналистам на пресс-конференции в Давао. Он добавил, что поддержание нормальных отношений с США «соответствует его интересам и интересам его соотечественников».

Напоминаем, что вчера, пребывая на китайском экономическом форуме, Дутерте заявил, что Филиппины и Китай образуют новый космический союз, а также что «отныне Филиппины отделяются от Соединенных Штатов Америки». Также президент Филиппин пообещал, что будет пытаться наладить более тесные отношения с Россией.

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