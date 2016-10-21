Пан Ги Мун будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи

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Информационное агентство Reuters сообщает, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чьи полномочия продляться лишь до января следующего года, заявил, что намерен вернуться в свою стану и баллотироваться на пост президента Южной Кореи.После десяти лет политики на самом высшем уровне, южнокореец раздумывает на тем, чем он может быть полезен для своей страны. 72-летний Пан Ги Мун заявил: «Я знаю, что в Южной Корее есть много людей, которые ожидают, что сделаю много хорошего для ее будущего, и я должен оправдать их надежды». Reuters заявляет, что это было первым публичным подобным заявлением Пан Ги Муна – до этого он ни разу не признавался, чем будет заниматься после окончания его срока полномочий в качестве главы ООН. Как известно, с 1 января 2016 года должность Генсека ООН займет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш.Южнокорейские СМИ пишут, что Пан Ги Мун является единственным потенциальным кандидатом на выборах президента, которые должны пройти в 2017 году. Согласно социальным опросам, уже сейчас он пользуется поддержкой двадцати процентов населения страны, а это значит, что у него очень большие шансы на победу в этих выборах.