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Пан Ги Мун будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи

Пан Ги Мун будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи
Информационное агентство Reuters сообщает, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чьи полномочия продляться лишь до января следующего года, заявил, что намерен вернуться в свою стану и баллотироваться на пост президента Южной Кореи.

После десяти лет политики на самом высшем уровне, южнокореец раздумывает на тем, чем он может быть полезен для своей страны. 72-летний Пан Ги Мун заявил: «Я знаю, что в Южной Корее есть много людей, которые ожидают, что сделаю много хорошего для ее будущего, и я должен оправдать их надежды». Reuters заявляет, что это было первым публичным подобным заявлением Пан Ги Муна – до этого он ни разу не признавался, чем будет заниматься после окончания его срока полномочий в качестве главы ООН. Как известно, с 1 января 2016 года должность Генсека ООН займет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш.

Южнокорейские СМИ пишут, что Пан Ги Мун является единственным потенциальным кандидатом на выборах президента, которые должны пройти в 2017 году. Согласно социальным опросам, уже сейчас он пользуется поддержкой двадцати процентов населения страны, а это значит, что у него очень большие шансы на победу в этих выборах.

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