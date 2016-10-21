Китай обвинил США во вторжении в его территориальные воды

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, власти Китая обвинили США во вторжении в территориальные воды вблизи острова в Южно-Китайском море. Как утверждает китайское военное командование, военный корабль ВМС США был замечен вблизи Парасельских островов.
Как известно, эти острова в Южно-Китайском море являются спорной территорией, однако международный суд ООН принял решение, в соответствии с которым на них распространяется юрисдикция Вьетнама. Кроме того, на эти территории претендует и Тайвань. В связи с этим ВМС США заявили, что их военный корабль выполнял «обычную военную операцию», пребывая в этих водах на вполне законных основаниях. Министерство обороны Китая направило два своих военных корабля для сопровождения военного судна США до международных вод с требованием покинуть этот район.
Китайское министерство также обвинило США в «преднамеренной провокации», а также «желании дестабилизировать ситуацию в регионе». Глава ВМС США Гэри Росс заявил, что американское военное судно действительно прошло вблизи спорной территории, однако назвал претензии Китая «чрезмерными» и «необоснованными». Насколько близко подошел корабль к Парасельским островам в сообщении не указывается.
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