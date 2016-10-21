Пакистанський Верховний суд вирішив, що шизофренія – не хвороба

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Найвища судова інстанція Пакистану прийняла неординарне рішення – відтепер шизофренія у цій державі не вважається психічною хворобою, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, у своєму рішенні Верховний суд Пакистану вказав, що «шизофренія підлягає лікуванню, що у будь-якому випадку робить її такою, що не підпадає під загальноприйняте правове визначення психічного розладу». Відтак, з моменту вступу рішення в силу, це психічне захворювання перестає визнаватись таким. Така позиція судової влади відкриває можливість застосовувати страту до осіб, хворих на шизофренію. Рішення було ухвалено у справ п’ятдесятирічного Імдада Алі, засудженого за вбивство у 2001 році. Чотири роки тому лікарі поставили чоловіку діагноз «параноїдальна шизофренія». Захисники злочинця наголошують, що він не міг повною мірою усвідомлювати свої злочинні дії. Тепер смертна кара може бути застосована до чоловіка вже на наступному тижні.Нагадаємо, Пакистан знову повернувся до практики застосування смертної кари у 2014 році. Наразі близько восьми тисяч осіб чекають на виконання смертного вироку, вже понад чотириста осіб за ці два роки було страчено.