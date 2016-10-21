На Китай и Филиппины обрушился мощный тайфун

Тайфун Haima обрушился сегодня на южную часть Китая и Филиппины, сопровождаясь свирепым ветром и дождем, вызывая наводнения, оползни и перебои в электропитании. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 13 человек – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.
Китайский метеорологические службы сообщают, что тайфун обрушился на город Шаньвэй в провинции Гуандун сегодня около полудня, прежде чем ослаб до тропического шторма. Скорость порывов ветра достигала 166 километров в час. Власти Китая пока не заявили о каких-либо серьезных повреждениях, хотя сообщалось, что некоторые деревни оказались обесточенными, а спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В провинции Гуандун были отменены десятки авиарейсов и железнодорожных перевозок, в городе Шэньчжэнь власти распорядились закрыть все школы, рынки, остановить заводы и движение общественного транспорта, а также эвакуировать часть населения. В Гонконге также была приостановлена работа финансового центра, отменены рейсы паромов и самолетов.
Власти Филиппин сообщили, что им удалось вовремя эвакуировать более 10 0 000 человек, что позволило избежать большого количества жертв – о смертях в результате тайфуна информации пока нет. СМИ заявляют о том, что сообщение и связь с несколькими деревнями временно оборвались из-за спустившихся оползней и упавших деревьев, однако вскоре они будут восстановлены.
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