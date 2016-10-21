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Верховный комиссар по правам человека ООН призвал державы передать документы против Асада в суд

Верховный комиссар по правам человека ООН призвал державы передать документы против Асада в суд
Информационное агентство Reuters сообщает, что Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных Наций назвал бомбардировки восточных районов Алеппо «военными преступлениями неслыханного масштаба», вызвавшими огромные потери среди мирного населения – об этом передает replyua.net.

Зейд Раад аль Хусейн, выступая сегодня в Женеве, призвал мировые державы отложить в сторону свои разногласия и передать собранные доказательства военных преступлений в Сирии прокурору Международного трибунала в Гааге. Пауло Пинейро, председатель комиссии ООН, расследующей военные преступления в Сирии, также выступил сегодня на специальной сессии, сообщив, что его группа будет продолжать собирать доказательства всех военных преступлений, совершенных в Алеппо, а также ждет от правительства Башара Асада информацию о нарушениях, которая должна быть предоставлена на основании официального запроса ООН.

Напоминаем, что речь идет о бомбардировках жилых районов Алеппо и других населенных пунктов, авиаударах, нанесенных по больницам и гуманитарным конвоям, а также о применении против мирных граждан запрещенных видов оружия, в частности – газообразного хлора.

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