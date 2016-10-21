В Японии возникла угроза мощного цунами из-за землетрясения магнитудой 6,6 баллов на острове Хонсю, в префектуре Тоттори, информирует replyua.net со ссылкой на Метеорологическую службу Японии.
Метеорологи из Японии сообщают о том, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине десять километров, и в ближайшие часы на страну может обрушиться мощное цунами. О пострадавших во время землетрясения информации пока не поступало. Напомним, что подземные толчки также были зафиксированы в Японии накануне, и землетрясение коснулось сразу тринадцати префектур страны. Последний раз мощное землетрясение в Японии было совсем недавно – в конце сентября. Первые подземные толчки сейсмологи зафиксировали 25 сентября рядом с южным побережьем северной части острова Хоккайдо, а уже через семь минут новые подземные толчки сотрясли южный остров Окинава. Однако 25 сентября угрозы цунами не было.
Нужно отметить, что самое мощное цунами обрушилось на Японию в 2011 году, когда под водой оказались десятки населенных пунктов. Волна была такой силы, что разрушала мосты, здания, а также переворачивала большие корабли.
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