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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение
К востоку от Токио сегодня были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,3 баллов, информирует replyua.net со ссылкой на местные источники. Землетрясение произошло в ночь на четверг по киевскому времени, в восточной части по направлению от японской столицы.

Пока сейсмологи говорят о том, что подземные толчки не приведут к образованию цунами. В эпицентре магнитуда достигала 5,3 баллов, о жертвах и разрушениях также пока не сообщается. В Главном метеорологическом агентстве Японии заявили о том, что землетрясение произошло поздно вечером, и его очаг залегал на глубине сорок километров в префектуре Тиба. Толчки магнитудой четыре балла были зафиксированы сразу в тринадцати префектурах Японии, в том числе в столичном регионе, а также в Фукусиме, Гумме, Саитаме и Ибараки.

Напомним, что тремя днями ранее мощные подземные толчки сотрясли Китай. Информации о жертвах не поступало, однако в эпицентре землетрясения толчки были магнитудой 5,8 баллов. Землетрясение произошло в горной местности – северо-восточнее Лхасы, столицы Тибета.

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