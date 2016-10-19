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Смерть тайского короля привела к неожиданному ажиотажу и спекуляции

Смерть тайского короля привела к неожиданному ажиотажу и спекуляции
Издание Индепендент сообщает о том, что после похорон Пхумипона Адулядету, короля Тайланда, жители страны столкнулись с дефицитом одежды черного цвета в магазинах и на рынках. По информации replyua.net, из-за смерти короля в Тайланде был объявлен траур на целый год, а жителям страны предписано носить одежду только черного цвета.

Еще перед похоронами тайцы кинулись в магазины, чтобы отовариться на год вперед, однако большинство граждан не успели приобрести черные рубашки и платья. Самые предприимчивые продавцы, поняв, что на смерти любимого короля можно прилично заработать, выставили на продажу черные рубашки по ценам, которые в несколько раз превышают номинал. Власти страны уже начали «рейды» по магазинам и проверяют, где рубашки продают по завышенной цене.

Если такие точки продаж обнаружат, владельцу магазина придется заплатить штраф в размере четырех тысяч долларов или даже отсидеть в тюрьме. В связи с дефицитом одежды в крупных городах открыли пункты по окрашиванию рубашек, платьев и брюк в черный цвет. Также власти пообещали, что выдадут траурную одежду бесплатно всем малоимущим.

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