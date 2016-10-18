З 45 країн світу лише Росія та Китай надають перевагу Дональду Трампу - дослідження

З 45-ти цивілізованих країн світу 44 голосували б на виборах за представника Демократичної партії Хілларі Клінтон, і лише одна Російська Федерація обрала б собі президента Дональда Трампа. Про це можна дізнатися із результатів опитування, яке провела Міжнародна асоціація WIN/Gallup у 45-ти країнах світу, передає replyua.net. Загальна кількість людей у цих країнах складає приблизно ¾ всього населення планети.
Результати опитування показали, що в кожній з цих країн демократ Хілларі Клінтон впевнено випереджає свого головного опонента у передвиборній гонці республіканта Дональда Трампа, який лише в одній країні – Росії «обійшов» Клінтон. Найбільше прихильників Хілларі Клінтон, за результатами опитування, в Африці, Західній Європі та Латинській Америці.
В той самий час як Дональд Трамп популярний лише в Китаї та Російській Федерації. Найбільший «відрив» у демократа спостерігався у Фінляндії, Португалії, та Південній Кореї. В цих країнах Клінтон «обігнала» Трампа на 80%. Мінімальний «відрив» Клінтон від Трампа спостерігався у Палестині, Лівані та Індії, але і там Клінтон впевнено випереджала свого опонента з вражаючими 22-ма відсотками. Росія ж надає перевагу Дональду Трампу. Там би він став президентом з відривом в 23%.
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