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Вашингтон вважає рішення Москви про «паузу» в бомбардуваннях Алеппо занадто запізнілим

Вашингтон вважає рішення Москви про «паузу» в бомбардуваннях Алеппо занадто запізнілим
Вашингтон не вражений рішенням Москви про «гуманітарну паузу» в бомбардуваннях Алеппо, так як воно прийнято занадто пізно. Про це заявив представник Держдепартаменту США Марк Тонер. «Якщо це призведе до восьмигодинної паузи в безперервних стражданнях жителів Алеппо, це добре, але, відверто кажучи, це занадто мало і занадто пізно», - передає слова Тонера replyua.net.

Раніше російські та сирійські військові оголосили про те, що 20 жовтня призупинять на восьму годину бомбардування міста, щоб мирні жителі могли його покинути. ООН заявила, що вітає будь-яку паузу в військових діях в Алеппо.

Тим часом Європейська рада виступила з різким засудженням авіаударів, які завдають російські та сирійські військові. В оприлюдненій заяві йдеться про те, що через дії Москви і Дамаска страждають тисячі мирних жителів. Міністри закордонних справ країн ЄС звинуватили РФ і режим Башара Асада у використанні касетних бомб, бочкових бомб і хімічної зброї. Міністри також заявили, що військові навмисно вибирають своїми цілями лікарні, школи і важливі елементи інфраструктури. Дії Росії і Сирії, які призводять до страждань і загибелі мирних жителів, можуть бути віднесені до військових злочинів, говориться в заяві. Міністри також підкреслили, що напад на гуманітарний конвой ООН для Алеппо 19 вересня «є явним порушенням міжнародного права, який вимагає всебічного розслідування».

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