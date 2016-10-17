Reuters: США и Россия уже не смогут договориться

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, равновесие в отношениях Вашингтона и Москвы всегда предусматривало наличие расхождений по отдельным вопросам с одной стороны, и множество сфер для сотрудничества с другой. На этом равновесии строилась существенная часть мировой политики, однако теперь все изменилось.
Западное СМИ подчеркивает, что на сегодняшний день сферы, в которых возможно сотрудничество США и РФ, серьезно сократились, и произошло это из-за событий прошлой недели. В частности, 7 октября США потребовало расследования военных преступлений РФ в Сирии, в первую очередь – ее авиаударов в Алеппо. Кроме того, Вашингтон официально обвинил российское правительство в спонсировании хакеров, взломавших сервер Демократической партии США – их действия были расценены как прямое вмешательство в президентские выборы.
В ответ на это президент России Владимир Путин не только отказался от выполнения договора об утилизации плутония, но и выставил Вашингтону счет за ущерб, причиненный не только санкциями США против России, но и ответными санкциями РФ против США. Фактически, продолжение сотрудничества между странами возможно только после урегулирования этого спора. Кроме прочего, Путин потребовал отменить санкции против лиц, внесенных в так называемый «список Магнитского», российского юриста, ответственность за убийство которого возложена США на конкретных российских чиновников. Reuters подчеркивает, что учитывая все эти обстоятельства, конструктивный диалог между странами в ближайшее время просто невозможен. Именно поэтому субботняя встреча между госсекретарем США Джоном Керри и главой российского МИД Сергеем Лавровым закончилась ничем – о ее результатах так и не объявили.
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