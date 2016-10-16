Король Кувейта отправил парламент в отставку в полном составе

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня все государственные телевизионные каналы Кувейта передали экстренное сообщение – монарх своим указом распустил парламент страны.
СМИ объяснили, что поводом для этого стал целый ряд причин: проблемы в области безопасности – в первую очередь, рост популярности «Исламского государства», падение цены на нефть, дефицит бюджета и многое другое. В связи с таким решением короля Кувейта, в стране были объявлены досрочные выборы законодательного органа. Нельзя сказать, что парламент Кувейта полностью «действовал в интересах США», однако серьезный перекос в политике его правительства спровоцировал подрыв доверия населения к законодательному органу. В первую очередь, общество оказалось крайне озабочено ростом сторонников радикального ислама, а также резким падением цены на нефть, что поставило страну под угрозу экономического кризиса.
Всего за несколько часов до объявления о роспуске парламента, прозвучавшего с экранов телевизоров, правительство страны проводило экстренное заседание, после которого должно было подать в отставку. Некоторые министры и члены Государственного совета заявили, что намерены обжаловать свое увольнение в суде. Новый глава правительства будет объявлен королем в ближайшее время.
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