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Тайфун на Филиппинах привел к новым жертвам

Тайфун на Филиппинах привел к новым жертвам
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, число жертв, пострадавших от мощного тайфуна, обрушившегося сегодня на Филиппины, продолжает расти. Стихия разрушает коммуникации, вырывает с корнями деревья, срывает крыши домов и валит опоры линий электропередач.

Тайфун Sarika, называемый местными жителями «Карен», обрушился на провинцию Аврора сегодня рано утром и быстро прокатился по густонаселенным сельскохозяйственной провинции, в том числе по оползнеопасным районам. Скорость ветра при этом достигала 130 километров в час, а порывов ветра – 220 км/ч. По прогнозу синоптиков, стихия должна была достичь северного острова Лусон в Южно-Китайском море к середине дня. Также сегодня Агентство погоды Филиппин заявило, что в Тихом океане на этой неделе образовался еще один мощный шторм, который движется в сторону Филиппин.

Около 10 000 сельских жителей покинули свои дома, пытаясь спастись от тайфуна. Властям удалось обеспечить им ночлег и укрытие, все филиппинцы были заблаговременно предупреждены об опасности. Сегодня утром было известно только о двух погибших, однако к вечеру поступили данные о том, что как минимум еще трое моряков утонули в провинции Катандуанес, десятки людей пропали без вести.

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