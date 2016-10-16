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Власти Турции отменили запрет на выращивание конопли

Власти Турции отменили запрет на выращивание конопли
В 19 турецких провинциях был снят запрет на выращивание конопли в медицинских целях. Как информирует replyua.net, теперь Министерство сельского хозяйства и продовольствия Турции планирует выдавать специальные лицензии фермерам, которые смогут на своей земле выращивать это наркотическое растение.

Лицензию турецким фермерам будут выдавать на три года. Стало известно, что коноплю теперь смогут выращивать аграрии их Зонгулдака, Йозгата, Ушака, Токата, Синопа, Самсуна, Ризе, Орду, Малатьи, Кютахьи, Кайсери, Кастамону, Карабюка, Измира, Чорума, Бурдура, Бартина, Амасьи, Анталии. Впрочем, получить лицензию просто так не получится – согласно условиям нового решения Министерства, фермерам из турецких провинций придется доказать, что они не собираются выращивать коноплю, чтобы потом распространять ее, как наркотик. Разрешено выращивать это растение в научно-исследовательских и медицинских целях.

В Министерстве сельского хозяйства также подчеркнули, что согласно новому распоряжению, ведомство может самостоятельно уменьшать или увеличивать поле для выращивания конопли. Более того, один раз в месяц на всех фермерских угодьях будет проводиться тщательная проверка.

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