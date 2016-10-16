Пан Ги Мун прибыл на Гаити для оценки ущерба от урагана Мэттью

Сегодня на Гаити прибыл генсек ООН Пан Ги Мун, чтобы лично оценить масштабы последствий урагана Мэттью. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, генеральный секретарь ООН побывал в городе Ле-Кайе, который больше других пострадал в результате стихии.
Во время выступления на Гаити Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не оставаться равнодушным к проблемам, которые сейчас существуют на Гаити. «Я призываю все страны, которые считают себя дружественными по отношению к Гаити, выделить этому государству посильную помощь, чтобы власти смогли справиться с последствиями пронесшегося урагана», отметил генсек. Напомним, что ранее Организация объединенных наций также призвало международное сообщество сплотиться и оказать финансовую помощь пострадавшим от стихии жителям Гаити.
По предварительным оценкам, государству потребуется не меньше 120 миллионов долларов, и эти деньги пойдут только на самую необходимую помощь жителям Гаити. К этому дню удалось собрать только чуть больше 14 миллионов, но этих денег будет недостаточно. В результате урагана Мэттью на Гаити погибло больше 900 человек.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter