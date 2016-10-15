В Гаити разграблены грузовики с гуманитарной помощью ООН

Информационное агентство Reuters сообщает, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл в Ле-Ке – город в Гаити сегодня днем, чтобы поддержать население страны, пострадавшее от мощнейшего урагана. Однако, его визит был омрачен информацией о грабеже нескольких грузовиков ООН с гуманитарной помощью - об этом передает replyua.net.
Ураган четверной категории «Мэтью» прокатился по Гаити 4 октября и привел к гибели около 1000 человек. Еще 1,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе 175 000 человек, оставшихся без крова. Шторм также повредил силовые кабели, инфраструктуру страны и разрушил сотни тысяч домов. Ситуация оказалось особенно напряженной в Ле-Ке, а также других местах на юго-западе Гаити. В некоторые регионы острова, расположенные в горах, спасателям до сих пор не удалось добраться. У многих людей не осталось абсолютно ничего – ураган уничтожил все их имущество, включая посевы и запасы питьевой воды.
Координатор Всемирной организации здравоохранения в регионе вынужден был признать, что сегодня на острове были разграблены два грузовика с гуманитарной помощью ООН. В них содержались пищевые продукты.
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