Леонардо Ді Капріо звинуватили у зв'язках з шахраями, які вкрали 3,5 мільярда доларів

В Лондоні відбулася прес-конференція, яку організував благодійний фонд Bruno Manser Funds, що займається захистом дикої природи. Його представник Лукас Штрауманн обрушився з серйозними звинуваченнями на Леонардо Ді Капріо і зажадав, щоб 41-річний актор добровільно відмовився від обов'язків посла ООН з питань глобальної зміни клімату, передає replyua.net.
Штрауманн звинуватив Ді Капріо в зв'язках з корумпованим малайзійським бізнесменом Джо Лоу, який підозрюється в розкраданні 3,5 мільярда доларів з благодійного фонду 1MDB.
Скандал навколо цієї організації спалахнув в травні 2016 року. Тоді в західних ЗМІ з'явилися перші повідомлення про розслідування, яке проводить ФБР щодо Лоу. Якраз в цей же час в Каннах, де проходив щорічний кінофестиваль, Леонардо Ді Капріо влаштував розкішну благодійну вечірку з аукціоном. Її відвідали багато знаменитостей. А з десяток топ-моделей Лео катав цілий день на яхті перед початком заходу, створюючи йому додаткову рекламу. Шампанське текло рікою. Одним із спонсорів був якраз 35-річний містер Лоу.
Цього бізнесмена добре знають багато зірок. Він купив собі за 39 мільйонів доларів будинок на Голлівудських пагорбах, як раз поруч з будинком Ді Капріо. Джо Лоу часто бачать в компанії з Періс Хілтон, співачкою Алісією Кіз, актором Джеймі Фоксом. На 23-річчя Ліндсі Лохан він надіслав їй в подарунок 23 пляшки найдорожчого шампанського в світі - «Кристал». На аукціоні «Крістіс» купив за мільйон доларів картину і за 700 тисяч доларів скульптуру. Два роки тому подарував Ді Капріо на його день народження величезну кількість дорогого алкоголю.
Все йшло у містера Лоу чудово, поки на його батьківщині в Малайзії не запитали, куди йдуть гроші з фонду 1MDB, який працює під заступництвом королівської сім'ї цієї країни. Малайзійська влади звернулися за допомогою до американської. І в Куала-Лумпурі, і в Вашингтоні виникли підстави думати, що Джо Лоу використовує фонд для відмивання грошей, а також для вимивання з нього коштів, зібраних на захист природи.
ФБР ще в травні викликало на допит Леонардо Ді Капріо. Він дав свідчення, які, мабуть, задовольнили слідчих. У всякому разі, звинувачень проти актора висунуто не було. Однак скандал на цьому на закінчився. До розслідування підключилося Міністерство юстиції США.
Це відомство зацікавилося ще одним «благодійником». Його звуть Різа Азіз і він є прийомним сином прем'єр-міністра Малайзії. І теж має відношення до фонду 1MDB. А ще йому належить продюсерська компанія Red Granite Pictures, яка фінансувала зйомки фільму «Вовк з Уолл-стріт», головну роль в якому, як відомо, виконав Ді Капріо. І навіть номінувався на премію «Оскар», оскільки блискуче зіграв чоловіка, який загруз у корупції біржового маклера. І ось збіг – офіс Red Granite Pictures знаходиться в одній будівлі з офісом Леонардо в Голлівуді!
Джо Лоу перебуває в даний час, по всій видимості, на Філіппінах. У цієї країни немає договору з США про видачу злочинців і підозрюваних. Представники Ді Капріо поки відмовляються від коментарів. Лукас Штрауманн заявив, що відправляв акторові запрошення на участь в прес-конференції, але Леонардо ним не скористався.
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