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Аргентина протестует против военных учений Великобритании на Фолклендских островах

Аргентина протестует против военных учений Великобритании на Фолклендских островах
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Аргентины заявили протест послу Великобритании в Буэнос-Айресе против военных учений, которые британские вооруженные силы собираются провести на следующей неделе на Фолклендских островах.

Правительство Аргентины сообщило, что оно получило информацию о предстоящих военных учениях на Фолклендских островах британской армии между 19 и 28 октября, в ходе которых, в том числе, буду произведены запуски ракет. Министр иностранных дел Аргентины Карлос Форадори передал послу Великобритании Марку Кенту документ, в котором указывается, что Великобритания просит отменить «нелегитимные» военные учения. По мнению Буэнос-Айреса, поведение Соединенного Королевства противоречит принципу мирного урегулирования споров, единогласно поддерживаемого странами региона.

Суть территориального спора в том, что Аргентина на протяжении десятилетий отстаивала распространение своего суверенитета на Фолклендские острова, которые называет Мальвинскими, что привело даже к краткосрочной войне в 1982 году. На остовах проживает около 3000 человек, большинство из них предпочитает, чтобы острова оставались британской заморской территорией. Два месяца назад Британия и Аргентина достигли соглашения по совместному использованию этих территорий, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных целях. Однако, проведение учений не было предусмотрено этим договором. Также президент Аргентины Маурисио Макри заявлял, что во время встречи с Терезой Мэй на Генеральной Ассамблее ООН британский премьер дала понять, что готова обсудить требование о суверенитете, однако позднее британская сторона это не подтвердила.

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