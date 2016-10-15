Аргентина протестует против военных учений Великобритании на Фолклендских островах

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Аргентины заявили протест послу Великобритании в Буэнос-Айресе против военных учений, которые британские вооруженные силы собираются провести на следующей неделе на Фолклендских островах.
Правительство Аргентины сообщило, что оно получило информацию о предстоящих военных учениях на Фолклендских островах британской армии между 19 и 28 октября, в ходе которых, в том числе, буду произведены запуски ракет. Министр иностранных дел Аргентины Карлос Форадори передал послу Великобритании Марку Кенту документ, в котором указывается, что Великобритания просит отменить «нелегитимные» военные учения. По мнению Буэнос-Айреса, поведение Соединенного Королевства противоречит принципу мирного урегулирования споров, единогласно поддерживаемого странами региона.
Суть территориального спора в том, что Аргентина на протяжении десятилетий отстаивала распространение своего суверенитета на Фолклендские острова, которые называет Мальвинскими, что привело даже к краткосрочной войне в 1982 году. На остовах проживает около 3000 человек, большинство из них предпочитает, чтобы острова оставались британской заморской территорией. Два месяца назад Британия и Аргентина достигли соглашения по совместному использованию этих территорий, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных целях. Однако, проведение учений не было предусмотрено этим договором. Также президент Аргентины Маурисио Макри заявлял, что во время встречи с Терезой Мэй на Генеральной Ассамблее ООН британский премьер дала понять, что готова обсудить требование о суверенитете, однако позднее британская сторона это не подтвердила.
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