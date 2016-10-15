Путін з Лукашенко вирішили змусити НАТО поважати ОДКБ

Пострадянський військовий альянс «оскалився» на Захід. Лідери Росії, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Білорусі та Киргизії, які зібралися на щорічний саміт ОДКБ в Єревані, розширили список викликів, які потребують негайної реакції блоку. Крім тероризму, екстремізму, міжетнічних і міжнаціональних конфліктів в нього внесені загрози, які виходять із Заходу – одностороннє розгортання ПРО, просування концепції глобального удару, а також «кольорові революції», передає replyua.net.
В силу відомих причин Вірменія є не найзручнішим учасником Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Навіть без гучних заяв проведення саміту в цій країні загрожує ускладненням відносин з Туреччиною і Азербайджаном, яких інші члени альянсу вважають своїми партнерами і друзями. Не випадково в Єревані запідозрили, що застуда Нурсултана Назарбаєва, що перешкодила йому особисто бути присутнім на зустрічі, носить явні ознаки «дипломатичної хвороби».
«Це виверт, щоб не сердити своїх тюркомовних друзів», - стверджують вірмени, нагадуючи, що після квітневого конфлікту в Нагірному Карабасі саме Назарбаєв наполіг на скасуванні Євразійського саміту в Єревані.
Втім, інші члени альянсу, з точки зору мешканців маленької, але гордої республіки, також повели себе не гідним чином по відношенню до Путіна і компанії. «Теж мені союзники!», - засмучено хитає головою ереванець на ім'я Самвел.
Однак суспільні настрої не завадили президенту Вірменії Сержу Саргсяну проявити традиційну кавказьку гостинність і влаштувати пишну зустріч своїм колегам, включаючи казахського прем'єра Бакитжана Сагінтаева, який замінив Назарбаєва. Спочатку лідери ОДКБ зібралися один на один, щоб обговорити найбільш складні і, як висловився, помічник Путіна Юрій Ушаков, делікатні питання. Це в першу чергу міжнародна ситуація, яка, за оцінками експертів, ідентична «холодній війні» і може стати початком Третьої світової війни.
Раніше ОДКБ ніколи не позиціонував себе як глобального гравця і не намагався конкурувати з НАТО, наполягаючи, що займається безпекою власних країн і не втручається у справи сусідів. Однак амбіції Росії змусили альянс «оскалитися». На саміті було прийнято рішення поряд з тероризмом і екстремізмом включити в число викликів, які потребують негайного реагування ОДКБ, загрози, які виходять від Заходу – зокрема, одностороннє розгортання ПРО і організацію «кольорових революцій».
«Ми констатували, що ОДКБ ніхто не хоче визнавати – особливо НАТО. Якщо ми будемо їх просити – вони ніколи нас не визнають. Потрібно не просити, а змусити!», - гуркотів Олександр Лукашенко. Правда, якими засобами альянс має намір домогтися міжнародного визнання, він не пояснив, зазначивши, що для початку потрібно «сформулювати хороші пріоритети». Володимир Путін, який всупереч звичаю публічно на саміті не виступав, на цих словах згідно кивнув головою.
Друге делікатне питання, винесене на порядок денний, прямо стосувалося самолюбства господарів. Ще якийсь час назад президенти вирішили, що в керівництві ОДКБ кожні три роки повинна проходити ротація відповідно до літерам російського алфавіту. Таким чином, минулої осені посада генсека, яку більше 10 років беззмінно займає Микола Бордюжа, повинна була перейти до представника Вірменії. Однак така перспектива налякала Казахстан і Киргизію, які не побажали в розпал протистояння Росії і Туреччини додатково посилювати ситуацію, і Бордюжа залишили на чолі альянсу ще на рік. Зараз він закінчився, і на єреванському саміті для лідерів ОДКБ знову настав «момент істини».
Серж Саргсян приготував для колег цілий список кандидатів на пост генсека, в який увійшли колишні міністри оборони Вірменії Оганян і Арутюнян, а також колишній начальник Головного штабу збройних сил РА Хачатуров. Всі вони мають безпосереднє відношення до збройного конфлікту в Нагірному Карабасі. А Оганян до 2007 року і зовсім займав посаду командувача армією оборони НКР. Тож не дивно, що в Кремлі заздалегідь прогнозували довгі дебати.
«Питання про генерального секретаря дуже чутливе», - попереджав Юрій Ушаков, - Воно вимагає особливого обговорення в закритому режимі». Через дві години бурхливого обговорення президенти вийшли до журналістів, спіймавши облизня. «Питання про генерального секретаря вирішено зняти з порядку денного», - ледь чутно пробурмотів в мікрофон Серж Саргсян, не пояснюючи причин настільки неприємного для Вірменії рішення. Він уточнив, що черговий раунд переговорів щодо кандидатури генсека відбудеться в грудні в Санкт-Петербурзі.
За підсумками засідання лідери ОДКБ підписали великий пакет документів, що позначають перспективи розвитку військового альянсу. Основний з них – рішення про стратегію колективної безпеки до 2025 року.
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