валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне

Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, завтра высшее руководства США и представители российского министерства иностранных дел встретятся в Лозанне, чтобы возобновить попытки найти дипломатическое решение в прекращении военного конфликта в Сирии.

Ожидается, что к ним присоединятся их коллеги из Турции, Катара, Саудовской Аравии и Ирана, однако должностные лица США выразили мало надежды на успех. Встреча в Лозанне состоится всего за 100 дней до окончания полномочий Барака Обамы, пытающегося найти решение в сложившейся военной ситуации в Сирии до вступления в должность нового президента США.

Сегодня в Белом Доме состоялось совещание по поводу нового плана действий в США в Сирии. Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Обама и высшее военное руководство страны рассматривали несколько вариантов новой стратегии в Сирийской войне, в том числе использование баллистических ракет, а также бомбардировки сирийских военных баз. Вчера США пустили крылатые ракеты в три береговые радиолокационные объекта в районе Йемена, контролируемые Ираном, что стало ответной мерой на неудачную попытку ракетных атак на эсминец ВМС США, произошедших на этой неделе.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона

Путін подарував Росії найбажаніше – ікону Сталіна – блогер

Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции

Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

ЕС готовит новые санкции против России

Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии

Британские волонтеры возмущены отказом въезда во Францию

Порошенко закликав Захід перестати бути наївним

Крым посетили итальянские депутаты-сепаратисты

Путін запропонував три сценарії для України – блогер

Блогер про «Іскандери» в Калінінграді: чи було воно того варте?

Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне

Ахеджаков: Мазохізм – основа національної ідеї Росії

Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай

Фейгин: "украинский диверсантов" перевезли из Крыма в Москву

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

В Крыму поставят памятник Путину

 Новости за день