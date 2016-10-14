Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, завтра высшее руководства США и представители российского министерства иностранных дел встретятся в Лозанне, чтобы возобновить попытки найти дипломатическое решение в прекращении военного конфликта в Сирии.
Ожидается, что к ним присоединятся их коллеги из Турции, Катара, Саудовской Аравии и Ирана, однако должностные лица США выразили мало надежды на успех. Встреча в Лозанне состоится всего за 100 дней до окончания полномочий Барака Обамы, пытающегося найти решение в сложившейся военной ситуации в Сирии до вступления в должность нового президента США.
Сегодня в Белом Доме состоялось совещание по поводу нового плана действий в США в Сирии. Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Обама и высшее военное руководство страны рассматривали несколько вариантов новой стратегии в Сирийской войне, в том числе использование баллистических ракет, а также бомбардировки сирийских военных баз. Вчера США пустили крылатые ракеты в три береговые радиолокационные объекта в районе Йемена, контролируемые Ираном, что стало ответной мерой на неудачную попытку ракетных атак на эсминец ВМС США, произошедших на этой неделе.
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