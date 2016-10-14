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Король Таиланда умер в возрасте 88 лет

Король Таиланда умер в возрасте 88 лет
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, сегодня в Таиланде проходят похороны Пумипона Адульядета, тайского монарха, умершего вчера в возрасте 88 лет. Тысячи скорбящих тайцев прибыли в Бангкок в надежде увидеть тело усопшего во время следования траурной процессии из больницы в храм, находящийся на территории его дворца.

Пумипон поставил рекорд среди ныне существующих монархов – время его правления было самым долгим. Наследником Пумипона является принц Маха Вачиралонгкорн, который будет коронован спустя некоторое время. Правительство страны объявило годичный траур, а все государственные флаги будут приспущены в течение 30 дней. Власти попросили подданных весь этот период носить черную одежду и избегать «радостных празднований». Все кинопоказы, концерты и спортивные мероприятия были отложены до истечения тридцатидневного срока. Все новостные сайты Таиланда изменили цветовое решение своих страниц на черно-белое, а на государственных каналах идет трансляция телепередач о жизни Пумипона.

Тайский монарх пользуется большим уважением в стране и имеет статус полубожества. Пумипон завоевал преданность тайцев за помощь, оказанную сельским беднякам, внедрение программы развития сельского хозяйства, а также благотворительную деятельность. Для многих жителей Таиланда король, не имеющий реальной власти, является символом интеграции общества и спокойствия, в то время как за последние десять лет в стране произошло множество государственных переворотов и сменилось 20 конституций.

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