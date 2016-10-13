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Скандальний законопроект у Латвії: вчителів пропонують звільняти за «нелояльність»

Скандальний законопроект у Латвії: вчителів пропонують звільняти за «нелояльність»
Латвійське Міністерство освіти підготувало проект поправок до законодавства, які дозволять звільняти педагогів за «нелояльність» до держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Медуза».

Так, ініціатором поправок, які вже набули слави «скандальних», виступив діючий міністр освіти Карліс Шадуркіс. За словами політика, один нелояльний педагог може «зіпсувати життя» цілому поколінню школярів. Тим не менш, чіткого визначення, що саме варто вважати «нелояльністю» проект не містить, адже, за словами міністра, доволі важко у вигляді законодавчих норм передбачити всі прояви цього явища, які трапляються у реальному житті. Складно передбачити, чи підтримають запропоновані зміни в парламенті. Тим не менш, представники російськомовної меншини вже вирішили, що проект спрямовано проти них та російських шкіл і вже готуються протестувати проти дискримінації.

Нагадаємо, Карліс Шадуркіс вже очолював Міністерство освіти на початку двотисячних. Саме тоді було проведено одну із найбільш кардинальних реформ шкіл: освітні заклади з російською мовою викладання було переведено на білінгвальну систему: шістдесят відсотків дисциплін діти вивчають латиською мовою і сорок – російською.

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