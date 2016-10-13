Новым Генсеком ООН избран Антонио Гутерреш

«Українські Новини» сообщают, что Генеральным секретарем ООН стал Антонио Гутерреш, ранее занимавший должность премьер-министра Португалии – об этом информирует replyua.net.
Кандидатура португальского политика была выдвинута Советом Безопасности Организации Объединенных Наций десятого октября. Сегодня в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш был официально назначен на должность Генсека ООН. Срок его полномочий начнется первого января 2017 года и продлиться до 31 декабря 2022 года. Также он имеет право переизбрания еще на один пятилетний срок. Гутерреш является девятым Генеральным секретарем ООН за всю историю организации. До него эту должность занимал Пан Ги Мун, политик из Южной Кореи. Его полномочия продляться до конца года.
Шестидесятисемилетний Гуттереш родился в Португалии. Он занимал должность премьер-министра Португалии в 1995-2002 годах, в 2005 стал верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев. В ходе голосования Украина поддержала кандидатуру Гутерреша.
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